Валютный рынок в условиях войны: день 62-й

Во вторник 26 апреля работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 22 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте незначительно вырос по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 119,67 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 107,79 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в прошлую пятницу объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 43,23 млн долларов: на 170,97 млн долларов было подано заявок на покупку и на 127,74 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,2839 гривен, а продают по 31,5967 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 26 апреля вырос на 302,7 млн и составил 49 533,3 млн гривен.

Сегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 7 и 14 месяцев.

На наличном валютном рынке во вторник наблюдается резкий рост цены «американца». Еще вчера наличный доллар в столице можно было купить по 32,80-32,85 гривен. Сегодня утром ценник установили на уровне 33,00 гривен, а к обеду он достиг 33,40-33,50 гривен. Т.е. буквально за полдня доллар подорожал минимум на 40 копеек. Причина – резкий рост спроса на наличную валюту. «В Киеве доллара [крупных оптовых сумм – ред.] практически нет», - сообщили порталу «Курс Украины» представители одной из столичных сетей обменных пунктов. Дорожает доллар и в областных центрах. Так, в Харькове к обеду доллар вырос в цене до 33,50 гривен, а в Одессе – с утренних 32,70 до 33,00 гривен.

Не прекращается падение евро на мировом валютном рынке FOREX. Сегодня не устояла цифра 1,07: к моменту написания статьи евро опустился до отметки 1,0672 доллара и демонстрирует готовность и дальше дешеветь. Несмотря на падение в мире, в Украине наличный евро резко вырос в цене; это связано с общим ослаблением гривны, начавшимся вчера и усилившемся сегодня. В столице евро вчера продавали по 36,00-36,05 гривен, а сегодня за полдня ценник вырос с 36,20-36,25 до 36,60-36,70 гривен.

Российский рубль продолжает расти в цене: сегодня к обеду доллар подешевел до 72 рублей. Это происходит из-за продолжающегося действия жестких ограничений: в частности, экспортеры уже два месяца обязаны продавать 80% поступающей выручки.

Биткоин перешел от падения к росту: сегодня утром его цена на бирже Binance﻿ почти достигла отметки 40800$. В настоящий момент биткойн торгуется в диапазоне 40200-40600$. Крупные игроки используют каждое снижение цены для набора позиции, готовясь к ралли, которое может привести его цену в диапазон 50000—5000$.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.