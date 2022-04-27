Валютный рынок в условиях войны: день 63-й

В среду 27 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 25 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте незначительно вырос по сравнению с прошлой пятницей и составил 155,20 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 111,68 млн долларов; почти в 4 раза (с 11,88 до 43,52 млн в эквиваленте) по сравнению с предыдущим днем вырос объем операций в евро. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в понедельник объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 31,9 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 143,2 млн долларов было подано заявок на покупку и на 111,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,037 гривен, а продают по 31,3474 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 27 апреля снизился на 4034,4 млн и составил 45 498,9 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3,7 и 14 месяцев. Удалось разместить ценные бумаги на общую сумму 13 млрд гривен. Это рекордный объем размещения ОВГЗ с начала войны.

Курс наличного доллара в среду продолжает резко идти вверх. Если вчера утром доллар в столице можно было купить по 33,00 гривен, а к обеду – по 33,40-33,50 гривен, то сегодня к 13 часам ценник на продажу наличного «американца» вырос до 34,20 гривен. В других городах курс еще хуже: так, в Харькове и Днепре доллар продают по 34,50 гривен, а покупают по 34,00-34,10 гривен. В Запорожье доллар местами уже продают по 34,70 гривен. Как сообщают порталу «Курс Украины» операторы валютного рынка из регионов, наблюдается ажиотажный спрос на наличный доллар: «Покупают по любой цене. Сдавать никто не хочет». С чем связан подобный ажиотаж, пока неясно.

В рамках продолжающегося пятый день подряд безостановочного падения евро на FOREX был установлен новый пятилетний минимум – 1,0585 доллара. Евро в мире падает синхронно с другими ведущими мировыми валютами: английским фунтом стерлингов, швейцарским франком, японской йеной на фоне ухода мировых инвесторов в доллар. Однако это никак не повлияло на цену наличного евро в Украине: ценник на него растет синхронно с долларом. Вчера днем евро в Киеве продавали по 36,60-36,70 гривен, а сегодня в то же время – по 37,20-37,30 гривен.

На рынке криптовалют опять штормит. Биткоин﻿ после роста до $40800 резко подешевел до $37702,26: такая цена на бирже Binance была зафиксирована сегодня в 2 часа ночи. В настоящий момент биткоин торгуется в диапазоне $38720-39220. Начавшееся падение мировых валют против доллара может спровоцировать дальнейшее ослабление биткоина и других криптовалют, поэтому сегодня его покупают крайне осторожно.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.