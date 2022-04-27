Шмыгаль назвал приоритетные отрасли по восстановлению Украины

В вопросе восстановления Украины после войны с Россией будут три отрасли - военная, энергетическая и продовольственная. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Корреспондент.

По его словам, восстановление инфраструктуры Украины должно происходить по современным европейским стандартам.

"Планируем построить совершенно новую экономику. С помощью международного сообщества, Украина надеется быстро двигаться к ЕС. Это значит, что законодательство будет построено на европейских принципах" , - отметил он в интервью The Economist.

Так, власти планируют увеличить государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс и предоставить специальную помощь частным оборонным компаниям для увеличения производства оружия как для украинских военных, так и для экспорта за границу.

В энергетическом секторе, по словам премьера, приоритетной будет помощь атомных, гидро-, солнечных и ветровых электростанций.

"Справедливая трансформация угольных регионов будет продолжаться и как увеличение добычи газа. Согласно правительственному плану, инвестиции государственных и частных компаний могут помочь обеспечить энергетическую независимость за три-пять лет" , - отметил Шмыгаль.