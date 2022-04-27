ЕС запустил процедуру заморозки финансирования Венгрии

Еврокомиссия официально запустила дисциплинарную процедуру блока против Венгрии. Правительство Виктора Орбана может потерять финансирование из бюджета ЕС.﻿ Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова в Twitter, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий" , - написала она.

По ее словам, Еврокомиссия выявила проблемы, которые могут нарушать верховенство закона и влиять на бюджет ЕС.

"Венгрия должна будет ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения" , - добавила Йоурова.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начнет новую дисциплинарную процедуру блока против Венгрии. Это шаг может привести к замораживанию финансирования правительства премьер-министра Виктора Орбана.

ЕС впервые опробует свой новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования совместных расходов. Его согласовали все 27 лидеров ЕС в конце 2020 года, несмотря на сопротивление Орбана и правящей партии Польши.

Более богатые страны ЕС, вносящие вклад в совместную казну блока, из которых Варшава и Будапешт являются чистыми бенефициарами, отказались продолжать платить без более строгих гарантий, гарантирующих, что их деньги не пойдут на пользу тем, кто подрывает демократию.