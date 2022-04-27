ЕС запустил процедуру заморозки финансирования Венгрии
Еврокомиссия официально запустила дисциплинарную процедуру блока против Венгрии. Правительство Виктора Орбана может потерять финансирование из бюджета ЕС. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова в Twitter, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий", - написала она.
По ее словам, Еврокомиссия выявила проблемы, которые могут нарушать верховенство закона и влиять на бюджет ЕС.
"Венгрия должна будет ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения", - добавила Йоурова.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начнет новую дисциплинарную процедуру блока против Венгрии. Это шаг может привести к замораживанию финансирования правительства премьер-министра Виктора Орбана.
ЕС впервые опробует свой новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования совместных расходов. Его согласовали все 27 лидеров ЕС в конце 2020 года, несмотря на сопротивление Орбана и правящей партии Польши.
Более богатые страны ЕС, вносящие вклад в совместную казну блока, из которых Варшава и Будапешт являются чистыми бенефициарами, отказались продолжать платить без более строгих гарантий, гарантирующих, что их деньги не пойдут на пользу тем, кто подрывает демократию.