Евросоюз обеспечил газом Польшу и Болгарию - глава ЕК

Европейская комиссия была готова к возможному отключению газа Москвой, Польша и Болгария уже получают этот энергоресурс от членов ЕС по интерконнекторам. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня государства-члены совещались в составе координационной группы по газу. Польша и Болгария проинформировали нас о развитии ситуации. Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по Европейскому союзу" , - сообщила фон дер Ляйен в специальном заявлении для СМИ в среду в Брюсселе.

По ее словам, вскоре последует "немедленный, единый и координированный" ответ Брюсселя на действия Москвы, чтобы иметь уверенность, что "решение "Газпрома" будет иметь наименьшие возможные последствия для европейских потребителей".

Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия умножит свои усилия в региональных группах стран ЕС, которые могут оказывать самую срочную помощь своим соседям. Это поможет смягчить эффект от возможных нарушений газоснабжения. Будет также продолжена работа по гарантиям поставок и накоплению достаточных запасов газа в среднесрочной перспективе.

Фон дер Ляйен рассчитывает, что план Еврокомиссии по укреплению энергетической безопасности ЕС RePowerEU поможет уже в этом году сильно сократить зависимость от российских ископаемых источников. Будет увеличен импорт СПГ из США, также идет работа с государствами-членами по поиску альтернативных поставщиков газа.

"В долгосрочной перспективе RеPowerEU также поможет нам перейти к более надежному, безопасному и устойчивому энергоснабжению. Мы представим наши планы по ускорению "зеленого" перехода в середине мая. Каждый евро, который мы инвестируем в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, является залогом нашей будущей энергетической независимости" , - считает председатель Еврокомиссии.

Она сообщила, что ЕК приветствует план Парижа по скорейшему созыву встречи министров энергетики ЕС.

"Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу. Европа идёт вперед в вопросах энергетики" , - подытожила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, утром в среду "Газпром" полностью остановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. На конец 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за апрель от этих компаний в рублях, в соответствии с указом президента РФ 172 от 31.03.2022 года.