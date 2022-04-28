В Конгрессе США одобрили направление активов РФ в пользу Украины

Палата представителей одобрила законопроект, предполагающий конфискацию правительством США некоторой попавшей под санкции российской собственности с целью ее продажи и оказания дополнительной помощи Украине, сообщает Голос Америки.

Документ, авторами которого выступили члены Палаты представителей демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон, поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Согласно указанной инициативе, президенту США следует "принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикцию Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции" .

Кроме того, речь идет об активах, полученных владельцами благодаря оказанию поддержки руководителям РФ.

В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний.

Активы должны быть проданы, а вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, а также на содействие украинцам в переселении в другие страны.

Кроме того, предусматривается возможность использования указанных средств на "содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга" .