Валютный рынок в условиях войны: день 64-й

В четверг 28 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 26 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился почти в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 106,03 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 90,82 млн долларов; почти в 3 раза (с 43,52 до 15,21 млн в эквиваленте) по сравнению с предыдущим днем вырос объем операций в евро. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, во вторник объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 41,8 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 93 млн долларов было подано заявок на покупку и на 134,8 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7163 гривен, а продают по 31,0235 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 28 апреля вырос на 2931,6 млн и составил 48 430,5 млн гривен.

Вчера Национальный банк вновь осуществил покупку военных гособлигаций на сумму 10 млрд гривен. Всего с 24 февраля НБУ приобрел ОВГЗ на 70 млрд гривен.

Курс наличного доллара в четверг снижается после резкого роста в последние два дня. Так, вчера вечером ценник на продажу доллара в столице поднялся до 34,80 гривен, а сегодня утром колебался в пределах 34,90-35,20 гривен (в зависимости от района города и суммы). Но уже к обеду курс начал снижаться, и к 14 часам доллар в Киеве можно свободно купить по 34,45-34,50 гривен. Синхронно идет снижение и по другим крупным городам. В Днепре доллар подешевел до 34,40 гривен, а во Львове – до 34,30 гривен.

Падение евро на FOREX продолжается шестой день подряд. Сегодня был установлен новый пятилетний минимум – 1,0482 доллара. Евро в мире падает синхронно с другими ведущими мировыми валютами: английским фунтом стерлингов, швейцарским франком, японской йеной на фоне ухода мировых инвесторов в доллар. В Украине наличный евро больше обращает внимание на поведение наличного доллара, чем на события в мире. Так, вчера вечером и сегодня утром ценник на продажу доходил до 38 гривен, но уже к обеду евро подешевел до 37,00-37,30 гривен.

Биткоин после резкого снижения до $37702,26 корректируется второй день подряд. К моменту написания статьи его цена на бирже Binance﻿ поднялась до $39882,38. После того, как снижение цены биткоина остановилось, появилось много желающих его купить. В то же время на подходе к $40000 за биткоин растет и число желающих продать биткоин и зафиксировать прибыль.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.