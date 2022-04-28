WSJ: Meta отчиталась о малейшем приросте дохода с 2012 года

Материнская компания Facebook Meta Platforms Inc. зафиксировала самый медленный рост доходов с момента выхода на биржу десять лет назад, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, выручка Meta в первом квартале этого года выросла на 7% по сравнению с показателем 2021 года до $27,91 млрд.

В компании более низкие темпы объяснили ростом конкуренции и войной в Украине. За отчетный период выручка Meta в Европе сократилась на 0,6%, до $6,486 млрд.

"Для борьбы с конкурентом TikTok, который основатель компании Марк Цукерберг назвал растущей угрозой, в Meta заявили, что будут активнее использовать искусственный интеллект, чтобы рекомендовать содержимое пользователям со всей социальной сети, а не заполнять их ленты преимущественно сообщениями друзей и семьи.

Фактически это означает, что Facebook будет функционировать больше как канал TikTok For You, обслуживающий пользователей на основе их интересов, определяемых алгоритмом компании, а не учетными записями, которыми они пользуются", - пишет издание.

При этом убыток подразделения метавселенной вырос на 38% до $2,96 млрд, а доход сегмента увеличился на 30% до $695 млн.

Как пишет WSJ, эти результаты оказались лучше, чем ожидали инвесторы.

По словам Цукерберга, уровень инвестиций в метавселенную скоро начнет снижаться. Газета напоминает: компания ранее предупреждала, что для создания метавселенной понадобится много миллиардов долларов и несколько лет работы.

Дневное количество пользователей Facebook в США и Канаде выросло до 196 миллионов из 195 миллионов в конце предыдущего квартала.

В Европе ежедневное количество активных пользователей Facebook сократилось с 309 миллионов на конец предыдущего квартала до 307 миллионов.

При этом дневная аудитория Facebook по всему миру выросла на 4%, до 1,96 млрд пользователей, а месячная – на 3%, до 2,94 млрд.

После выхода отчетности акции Meta подорожали почти на 19%.