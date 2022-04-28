Нацполиция: "мэру" Херсона объявлено о подозрении

Правоохранители объявили о подозрении коллаборанту – "мэру" временно оккупированного Херсона. Об этом проинформировала Нацполиция, сообщает Корреспондент.

"Установлено, что 62-летний уроженец Херсонской области, место жительства которого сейчас зарегистрировано в Киеве, согласился занять в оккупированном российскими войсками Херсоне должность руководителя города" , – говорится в заявлении.

В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о работе в незаконных органах власти (ч.5 ст.111-1 УК Украины). Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

В рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в Херсонской области появилась оккупационная администрация. Оккупанты представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобеца.