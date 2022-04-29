Военная администрация: в Киеве возросла угроза ракетных обстрелов

Непосредственной угрозы захвата столицы сейчас нет, однако город еще не полностью безопасен. Киевлян просят не спешить возвращаться в город. Об этом говорится в сообщении Киевской военной администрации.

"Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории России, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза (ракетных ударов по Киеву – ред.) наоборот возросла" , - сказал глава КВА Николай Жирнов.

Он призвал не возвращаться в Киев студентов, женщин с маленькими детьми и пожилых людей.