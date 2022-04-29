Валютный рынок в условиях войны: день 65-й

В последний рабочий день апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 27 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте незначительно вырос по сравнению с вторником и составил 112,68 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 105,23 млн долларов; в 2 раза (с 15,21 до 7,45 млн в эквиваленте) по сравнению с предыдущим днем вырос объем операций в евро. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в среду объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 80,5 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 191,8 млн долларов было подано заявок на покупку и на 111,4 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,9078 гривен, а продают по 31,2169 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 29 апреля вырос на 141,6 млн и составил 48 572,1 млн гривен.

Курс наличного доллара в пятницу продолжил снижение, начавшееся вчера. За последние сутки ценник на продажу доллара в столице опустился с 34,45-34,50 до 33,55-33,60 гривен. В областных центрах ценопад еще существеннее. Например, во Львове вчера доллар продавали по 34,30, а сегодня в то же время – по 33,10 гривен. В Виннице доллар подешевел с 35,00 вчера утром до 33,30 гривен.

Шестидневное непрерывное падение евро на FOREX, в результате которого вчера был установлен новый многолетний минимум – 1,0471 доллара, сегодня сменилось ростом. К настоящему моменту евро отскочил более чем на 100 пунктов вверх (текущий дневной максимум – 1,0592 доллара) и торгуется в узком диапазоне 1,0559-1,0574. Аналитики связывают такое поведение евровалюты с закрытием коротких позиций спекулянтами в связи с концом месяца. Уже в начале мая падение евро может продолжиться с новой силой. В Украине рост евро на FOREX наложился на снижение цен на наличный доллар; в результате наличный евро подешевел примерно на 70 копеек. Вчера в обед в Киеве евро продавали по 37,00-37,30 гривен, а сегодня в то же время – по 36,30-36,60 гривен.

Российский рубль продолжил свое укрепление по отношению к иностранным валютам. Доллар опустился до 70,40 руб/$ после того, как местный Центробанк снизил ключевую ставку с 17 до 14% - более резко, чем предполагалось. Поддерживает рубль и рост мировых цен на нефть: так, популярная марка Brent вновь стоит почти 109 долларов за баррель.

Биткоин после роста до $40372,63 пошел вниз, и к моменту написания статьи его цена на бирже Binance﻿ опустилась до $38616,46. Как видим, цена «криптовалюты №1» колеблется в широком диапазоне, но аналитики все же высказываются за его скорый рост и советуют использовать снижения для покупок.

В закрытой части форума портала для подписчиков открылась специальная тема﻿ с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.