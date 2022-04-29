Нromadske: ВСУ взорвали мост вместе с вражеским составом

Бойцы ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северский Донец. В момент взрыва на мосту находился российский поезд с грузовыми вагонами. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на комментарий пресс-службы ООС.

В настоящее время железнодорожное сообщение с Лиманом, которое находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно. В ООС уточнили, что вместе с мостом взорвали вагоны кафиров, пишет издание.

«Взорвали мост с вражескими вагонами… Но что именно у них было — неизвестно. Или цистерны, или грузовые вагоны — мы не знаем» , — отметили в ООС.

Как указывают СМИ, Лиман сейчас находится в эпицентре боев в Донбассе.