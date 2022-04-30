Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Не все возможности вывода капитала за границу оказались перекрыты

Как мы уже сообщали ранее, 21 апреля Нацбанк установил ограничения на трансграничные операции граждан «с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения». Начиная с этого дня, банки начали блокировать все операции, квалифицирующиеся как quasi cash («квази-деньги»), с гривневых карт клиентов.

Напомним, к операциям «quasi cash» относятся:

- пополнения электронных кошельков;

- пополнение брокерских или FOREX-счетов;

- оплата дорожных чеков;

- покупка виртуальных активов и т.п.

Но, как оказалось, банки перекрыли не всё. Украинцам оставили возможность пополнять свои счета в международной системе платежей и переводов PayPal. Правда, сама система работает нестабильно, и многих новых участников блокирует (не дает делать переводы) уже после 1-2 успешных операций. Создается впечатление, что идет грандиозное бета-тестирование работы Украины с PayPal, с массой добровольных тестировщиков.

2. Банки продолжают снижать процентные ставки по текущим счетам и депозитам

В условиях падения доходов (поскольку украинцам стало намного сложнее погашать задолженность по кредитам, а очень многие просто покинули страну) банки с целью минимизации своих расходов снижают процентные ставки по текущим счетам и депозитам. При этом если в отношении срочных депозитов такое снижение касается только новых договоров, то текущие и карточные счета затрагивает все – и новые, и уже действующие.

Ideabank снизил ставку по депозиту «Вільний» на 0,5%, до 7%.

«Ощадбанк» объявил о том, что с 1 мая ставка по услуге «Мобильные сбережения» будет понижена с 5 до 3%.

Ставка по карточному счету Cameleon от «Альфа-Банка» снижается с 5,5 до 3,5%.

«UnexBank» с 4 мая снижает процент на остаток по карте UnexSmart до 4% годовых.

В то же время «Альфа-Банк» отменил анонсированное ранее снижение по депозитным счетам «Доходный сейф», «Копилка» и «Ощадный». Ставки по ним останутся на действующих уровнях.

3. Банки готовы простить часть кредитной задолженности

В частности, такое предложение поступило от «Альфа-Банка». Воспользоваться им смогут те владельцы кредитных карт банка, у которых нет просроченной задолженности, а сам долг превышает 1000 гривен.

После погашения 80% долга кредитная карта будет автоматически аннулирована, а счет заморожен. При этом клиент теряет установленный ранее кредитный лимит, и получить его по-новой будет невозможно, т.к. сейчас банк не кредитует.Сумма в 20% «прощенного долга» облагается налогом по ставке 19,5% (подоходный + военный сбор), при этом клиент сам должен будет заплатить этот налог: в этом случае банк не выступает налоговым агентом.

4. Некоторые банки начали возвращать довоенные тарифы

После начала войны часть банков снизила (а некоторые – вообще отменили) комиссии по банковским операциям. Однако надолго их не хватило.

С 2 мая «Райффайзен банк» возвращает комиссии за обслуживание карт, наличные операции, переводы, выпуски дополнительных карт и т.п.

В частности, опять станет платной выдача наличных за границей: 1% + 40 грн по картам «Райфкартка» и «Райфкартка+», а само обслуживание «Райфкартки+» обойдется в 36 гривен в месяц при невыполнении условий.

5. Monobank больше не берет на себя расходы по двойной конвертации

Ранее банк брал на себя расходы, возникающие при двойной конвертации (DCC), если сумма была менее 100$. Теперь этого нет. Поэтом всем пользователям карт Monobank советуют отключить двойную конвертацию по картам банка, чтобы не нарваться на дополнительную комиссию.