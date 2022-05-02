Валютный рынок в условиях войны: день 68-й

В первый рабочий день мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 28 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 22,56 млн по сравнению со средой и составил 135,24 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 122,33 млн долларов; почти в 2 раза (с 7,45 до 12,91 млн в эквиваленте) по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос объем операций в евро. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в прошлый четверг объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 37,6 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 181,9 млн долларов было подано заявок на покупку и на 144,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7871гривен, а продают по 31,095 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 2 мая вырос на 6354,5 млн и составил 54 926,6 млн гривен.

Курс наличного доллара на выходных вырос на 10-20 копеек, а в понедельник продолжил снижение. Так, в субботу, воскресенье и утром понедельника доллар в столице продавали по 33,70-33,80 гривен (а местами и дороже), но уже к обеду ценник на продажу «американца» опустили до 33,45-33,50 гривен. Ажиотажный спрос, наблюдавшийся в начале прошлой недели, стих, и операторы валютного рынка вынуждены снижать курсы, чтобы сбалансировать спрос и предложение. На Западной Украине доллар еще дешевле: во Львове и Ровном его продают по 33,30 гривен, а в Луцке – даже по 33,25.

После незначительного роста в конце месяца, вызванного фиксацией прибыли и закрытием коротких позиций спекулянтами, евро на FOREX снова пошел вниз и опустился до отметки 1,0510 доллара. В Украине наличный евро продолжил дешеветь под воздействием сразу двух факторов: снижения на FOREX и падения наличного доллара к гривне. Если в прошлую пятницу евро продавали по 36,30-36,60, то сегодня в обед – уже по 35,90-36,00 гривен.

Криптовалюта №1 биткоин в последнее время демонстрирует слабость. Так, в ночь на 1 мая он опустился до 37386,38$. Такая низкая цена привлекла новых покупателей, и уже к сегодняшнему утру биткоин подорожал до 39200$, но теперь уже попал под волну продаж и вновь дешевеет. В настоящий момент его цена на бирже Binance﻿ колеблется в пределах 38500-38800$. Пессимисты считают, что биткоин может подешеветь до 35-36 тысяч долларов, а оптимисты продолжают верить в рост до 50-55 тысяч за одну монету.