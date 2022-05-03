Валютный рынок в условиях войны: день 69-й

Во вторник, 3 мая, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в последний рабочий день апреля - пятницу, 29 апреля, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 43,82 млн по сравнению с четвергом и составил 180,12 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 133,73 млн долларов; более чем в 3 раза (с 13,97 до 46,39 млн в эквиваленте) по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос объем операций в евро. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в последний рабочий день апреля объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 103,8 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 291,1 млн долларов было подано заявок на покупку и на 187,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7362 гривен, а продают по 31,0436 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 3 мая снизился на 10034,9 млн и составил 44 891,7 млн гривен.

За апрель золотовалютные резервы Национального банка сократились на 1,5 млрд долларов. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Курс наличного доллара к обеду вторника продолжил незначительно снижаться. В частности, в Киеве за сутки «американец» подешевел на 15 копеек. Вчера в обед наличный доллар в столице продавали по 33,45-33,50 гривен, а сегодня в то же время – по 33,30-33,35 гривен. Стоит отметить, что курс доллара заметно выровнялся по городам: по 33,30 сегодня доллар предлагают и в Днепре, и в Одессе. А вот во Львове доллар дешевле: по нашей информации, в обед его можно было купить по 33,00-33,05 гривен.

После длительного снижения на FOREX евро в последние дни торгуется в широком диапазоне 1,0490-1,0570 доллара. В Украине наличный евро за сутки подешевел еще на 20 копеек: если вчера его продавали по 35,90-36,00, то сегодня в обед – уже по 35,70-35,80 гривен. В столице начали даже появляться предложения небольших объемов по 35,55-35,60 гривен.

Криптовалюта №1 биткоин за последние сутки так и не смог определиться с направлением дальнейшего движения. Сегодня он торгуется в относительно узком (для биткоина) диапазоне 38200-38700$ - такие цены держатся на бирже Binance﻿ с 2 часов ночи. Аналитики отмечают, что ниже отметки 38000 биткоин начинают очень активно покупать, что свидетельствует об ожиданиях возобновления роста его цены.