ГУР: РФ планирует провести парад в Мариуполе

Российские оккупационные войска готовят парад в разрушенном Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

Основная его задача – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что в ОРДЛО не идет подготовка к параду. Мариуполь, по их планам, должен стать центром "торжеств".

"С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.