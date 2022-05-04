Валютный рынок в условиях войны: день 70-й

В среду 4 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в первый рабочий день нового месяца – понедельник 2 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился на 20,39 млн по сравнению с последним днем апреля и составил 159,73 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 151,72 млн долларов, а вот в евро – всего на 8,02 млн долларов в экиваленте. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в первый рабочий день мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 11,22 млн долларов больше, чем объем заявок на покупку: на 112,74 млн долларов было подано заявок на покупку и на 123,96 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 15:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,7999 гривен, а продают по 31,1079 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 4 мая вырос на 2640,5 млн и составил 47 532,2 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3,7 и 14 месяцев, а также ОВГЗ в долларах сроком на 1 год. Удалось разместить ценные бумаги на общую сумму 7,12 млрд гривен (в эквиваленте), из них в гривне - на сумму 5,65 млрд гривен и в долларах - на сумму 50,32 млн долларов США.

Курс наличного доллара к обеду среды прекратил снижение и даже незначительно вырос по сравнению с утром сегодняшнего дня. В частности, в Киеве в первой половине дня «американца» предлагали по 33,13-33,15 гривен, но к моменту написания статьи ценник поднялся до 33,30-33,35 гривен, вернувшись к вчерашним цифрам. Синхронно начал расти курс и в других городах.

Евро на FOREX после утреннего снижения до отметки 1,0506 пытается расти и уже поднялся до 1,0546 доллара. Инвесторы закрывают позиции перед предстоящим сегодня вечером оглашением результатов заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Ожидается, что учетная ставка ФРС будет поднята сразу на 0,5%, до 1%. В Украине наличный евро продолжает дешеветь. Если вчера в обед в Киеве его продавали по 35,70-35,80 гривен, то сегодня – уже по 35,45-35,55 гривен.

Существенно укрепился российский рубль: сегодня за доллар дают 68,90 рублей. Таким образом, рубль установил новый двухлетний максимум по отношению к евро и доллару. Это произошло потому, что, несмотря на ожидания и усиление санкций Евросоюза, дефолт так и не состоялся.

Криптовалюта №1 биткоин предпринял очередную попытку вырасти и к настоящему моменту поднялся до $39182 - это текущий дневной максимум его цены на бирже Binance﻿. Это движение может быть началом роста к ожидаемым ценам в районе 50000 долларов за 1BTC.