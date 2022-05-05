Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 24 700 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1092 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41) ед,
- артиллерийских систем – 499 (+8) ед,
- РСЗО - 169 (+6) ед,
- средств ПВО – 83 (+2) ед,
- самолетов – 196 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
- кораблей /катеров - 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
- специальной техники - 38(+0),
- крылатых ракет – 89 (+2).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении.
Данные уточняются.