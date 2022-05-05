Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 24 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1092 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41) ед,

артиллерийских систем – 499 (+8) ед,

РСЗО - 169 (+6) ед,

средств ПВО – 83 (+2) ед,

самолетов – 196 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,

кораблей /катеров - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),

специальной техники - 38(+0),

крылатых ракет – 89 (+2).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении.

Данные уточняются.