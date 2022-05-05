Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 24 700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1092 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2651 (+41) ед,
  • артиллерийских систем – 499 (+8) ед,
  • РСЗО - 169 (+6) ед,
  • средств ПВО – 83 (+2) ед,
  • самолетов – 196 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
  • кораблей /катеров - 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
  • специальной техники - 38(+0),
  • крылатых ракет – 89 (+2).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении.

Данные уточняются.

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