Валютный рынок в условиях войны: день 71-й

В четверг 5 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По уточненным данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 3 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился на 13,59 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 150,36 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 78,84 млн долларов, а вот в евро – на 71,52 млн долларов в экиваленте, что почти в 6 раз больше, чем накануне. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк по уже сложившейся традиции публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, 3 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 34,4 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 171,2 млн долларов было подано заявок на покупку и на 136,8 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 15:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8543 гривен, а продают по 31,1628 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 5 мая уменьшился на 1249,8 млн и составил 46 282,4 млн гривен.

Курс наличного доллара в четверг продолжил рост, начавшийся ровно сутки назад. В частности, в Киеве в обед ценник на продажу «американца» достиг 33,55-33,60 гривен – ровно на 25 копеек, чем вчера. В областных центрах доллар вырос еще сильнее. Так, в Черкассах, где еще вчера можно было купить оптовую сумму по 33,25 гривен за один доллар, сегодня после обеда просят 34 гривны за «зеленый».

Евро на FOREX вырос по сравнению с вчерашним днем и в ночь на четверг достиг отметки 1,0642 доллара. Мировые рынки отреагировали падением доллара США после оглашения результатов заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором, как и ожидалось, учетную ставку подняли сразу на 0,5%, до 1%. В Украине наличный евро вырос вслед за долларом, а рост на FOREX еще больше способствовал этому. Если вчера в обед в Киеве его продавали по 35,45-35,50 гривен, то сегодня – уже по 35,85-35,90 гривен, т.е. на 40 копеек дороже.

Российский рубль установил новый двухлетний максимум к доллару: сегодня за доллар давали всего 65 рублей. На его родине этому уже не рады, но ничего не могут поделать: возможности местного Центробанка по влиянию на рубль сильно ограничены из-за санкций.

Криптовалюта №1 биткоин﻿ также воспользовался ситуацией с ослаблением американского доллара. Вчера вечером после оглашения результатов заседания FOMC его цена на бирже ненадолго поднялась выше $40000. Впрочем, удержаться на этом уровне биткоин не смог: под давлением начавшихся продаж он подешевел до $39407, и в настоящий момент торгуется в узком диапазоне $39400-39600 за монету, не оставляя попыток продолжить рост.