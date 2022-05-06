Мэр Северодонецка: оккупанты штурмуют город, пытаясь окружить его

Российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк Луганской области, обстановка сложная. Об этом рассказал глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, сообщает Новое время.

"Город почти окружен войсками РФ и „ЛНР“, они пытаются штурмовать город по нескольким направлениям" , — сказал он в эфире национального телемарафона.

Стрюк добавил, что противник пытается штурмовать Северодонецк через села, которые прилегают к городу.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.