Валютный рынок в условиях войны: день 72-й

В пятницу 6 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По уточненным данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 4 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 99,06 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 249,41 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 113,09 млн долларов, а в евро – на 136,32 млн долларов в экиваленте, что почти в 2 раза больше, чем накануне. Впервые с 29 марта объем операций в евро превысил объем операций в долларах США.

По данным Нацбанка, 4 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был на 92,5 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 247,9 млн долларов было подано заявок на покупку и на 155,4 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 15:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,9157 гривен, а продают по 31,2249 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 6 мая вырос на 1482,7 млн и составил 47 765,1 млн гривен.

Курс наличного доллара в пятницу продолжил расти, хотя темпы роста существенно снизились. В частности, в Киеве в обед ценник на продажу «американца» достиг 33,65-33,70 гривен – ровно на 10 копеек выше, чем вчера. Напомним, за вчерашний день доллар подорожал на 25 копеек. В Днепре доллар тоже продают по 33,70 гривен, а вот в Одессе - по 33,60.

Евро на FOREX после снижения до 1,0482 доллара резко вырос и достиг отметки 1,0598 доллара. Резкие движения связаны с сегодняшней публикацией данных по занятости в США, которые вышли довольно противоречивыми: число занятых в несельскохозяйственном секторе вышло выше прогноза, но вырос и уровень безработицы, а рост средней заработной платы оказался ниже прогнозируемого. В Украине цена наличного евро осталась на вчерашнем уровне: сегодня его тоже продают по 35,85-35,90 гривен.



Российский рубль, который накануне установил двухлетний максимум к доллару, неожиданно рухнул с 66 до 70 руб/$. Причины такого резкого изменения цены пока неизвестны.

Биткоин после недолгого подъема к $40000 резко подешевел: вчера вечером его цена на бирже Binance﻿ опустилась до $35571,90. Что примечательно: столь же резкого роста не последовало, и аналитики начинают опасаться, что если биткоин не вернется выше $38000, падение продолжится и усилится.