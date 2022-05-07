Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Не все возможности вывода капитала за границу оказались перекрыты

Конечно, назвать это «выводом капитала» будет слишком громко. Но некоторые банки (во избежание ненужного ажиотажа мы не называем их!) оставили возможность перевода со своих карт на карты иностранных банков (включая Revolut). Речь идет о прямых переводах с карты на карту (т.н. P2P-переводы). При этом лимиты на такие переводы в разных банках варьируются от 30 до 100 тысяч гривен в месяц; банковские комиссии составляют от 1 до 3,5%.

Что касается пополнения криптовалютных счетов, на той же бирже Binance существует возможность покупки с помощью механизма P2P-переводов с карты покупателя на карту продавца. Однако сама биржа предупреждает о высокой опасности подобных операций: риск нарваться на мошенников - немаленький.

2. «ПриватБанк» и Payoneer запустили интеграцию

Крупнейший украинский банк «ПриватБанк» и компания Payoneer запустили процесс интеграции в приложении «Приват24» с целью упростить процесс получения платежей для предпринимателей и физлиц. Теперь можно регистрироваться в Payoneer и авторизоваться напрямую из «Приват24».

Стало доступным:

- пополнение карты «ПриватБанка» в долларах США или евро напрямую со счета Payoneer;

- конвертация средств в гривне, долларах и евро через приложение или веб-версию «Приват24»;

- получение оплаты с помощью местного банковского перевода в разных валютах, в частности, в долларах США, фунтах стерлингов, евро и австралийских долларах.

Для предпринимателей, чьи счета открыты в «ПриватБанке», действует упрощенный валютный контроль. Теперь платежи до 400 000 грн (в эквиваленте) зачисляются автоматически при условии отсутствия признаков рисковости операции. Для платежей от 400 000 грн достаточно один раз добавить в «Приват24» письмо о договоре-оферте.

3. Изменения в банковских тарифах на переводы за границу и снятие там наличных

«А-банк» с 1 мая установил 3% комиссии на снятие собственных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных за границей с карты «Зелена» (было 2%).

По карте «Желтая» комиссия за снятие собственных средств за границей – 2% независимо от валюты карты (было – 2% за снятие с валютных карт, 3% - за снятие с карт в национальной валюте).

Банк «Власний рахунок» с 1 мая установил следующие комиссии за снятие наличных средств за границей:

- 8% - за собственные средства;

- 10% + 3$ - за кредитные средства.

В случае перевода с карты банка на карты иностранных банков действуют следующие комиссии:

- 6% за собственные средства;

- 10% за кредитные средства.

Как видим, картами этого банка за границей точно пользоваться не стоит.

Monobank повысил комиссии за переводы на карты иностранных банков:

— 3.5% (минимум 30 грн) за собственные средства;

— 4% (минимум 50 грн) за кредитные средства.

4. Forward Bank увеличил лимит по расходным операциям

Испытывающий сложности из-за оттока клиентских средств, банк с 2 мая установил следующие лимиты:

- на снятие наличных в банкоматах и кассе банка – 3000 грн в сутки (было – 1000 грн);

- на перевод с карты на карту другого украинского банка – 3000 грн в сутки на каждую карту получателя (было – 1000 грн). При этом можно совершать 2 и больше переводов на разные карты;

- на платеж по реквизитам (на IBAN) – 5000 грн в сутки (было – 3000 грн).

5. Банк «ПУМБ» упростил доступ к информации о кредитных каникулах

Теперь условия кредитных каникул для ваших кредитов можно прочитать прямо в приложении «ПУМБ Онлайн». Для этого достаточно открыть вкладку «Кредиты» в главном меню и нажать на надпись «Кредитные каникулы».

Кроме того, в этом же приложении можно подать заявку на получение выплат по счетам в банках, подлежащих ликвидации.