ОВА: оккупанты обстреляли больницу в Орехове Запорожской области
Российские оккупанты вчера вечером нанесли удар по больнице города Орехов Запорожской области. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram Запорожской областной военной администрации.
Сообщается, что больница в Орехове была обстреляна около 21:00.
"К счастью, по предварительной информации, больница на момент обстрела была пуста. В настоящее время проводятся работы по восстановлению уцелевших корпусов Ореховской больницы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят из Запорожской области подготовленное для экспорта масло.