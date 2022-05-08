G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РФ

Лидеры стран "Большой семерки" договорились о постепенном снижении зависимости от российских энергоносителей. В первую очередь, ведущие экономики планеты планируют отказаться от нефти из России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Государства G7 обязались снизить до минимума зависимость от энергоносителей из РФ. Первая цель – поэтапное прекращение или запрет импорта российской нефти.

"Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким способом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных путей поставки. При этом мы будем работать вместе и с нашими партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых глобальных поставок энергоносителей и доступных цен для пользователей" , – говорится в заявлении.

"Большая семерка" собирается ускорить темпы сокращения глобальной зависимости от ископаемого топлива. Подход с переходом на "чистую энергетику", отметили страны-члены G7, вписывается в концепцию борьбы с изменениями климата.