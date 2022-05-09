Валютный рынок в условиях войны: день 75-й

В понедельник, 9 мая, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По уточненным данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 5 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился на 89,83 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 159,58 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 132,63 млн долларов, а в евро – на 26,95 млн долларов в эквиваленте, что в 5 раз меньше, чем накануне.

По данным Нацбанка, 5 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был всего на 1,9 млн долларов меньше, чем объем заявок на покупку: на 220,8 млн долларов было подано заявок на покупку и на 218,9 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8224 гривен, а продают по 31,1306 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 9 мая уменьшился на 4090,3 млн и составил 43 674,8 млн гривен.

Курс наличного доллара на выходных продолжил расти, достигнув в Киеве к утру понедельника 34,00-34,10 гривен. Однако сегодня утром тенденция сменилась на обратную: предложение валюты выросло, а спрос снизился. В результате ценники поползли вниз, и уже к обеду столичные обменники предлагали купить доллар по 33,65-33,70 гривен. Подешевел доллар и в областных центрах: в Луцке его продают по 33,85 гривен, в Хмельницком и Виннице – по 33,80 гривен; такая же цена до обеда была во Львове.

Евро на FOREX в понедельник предпринял очередную попытку снижения и опустился до отметки 1,0495 доллара, но затем также развернулся вверх и к настоящему моменту достиг уровня 1,0550. Вслед за долларом начал сегодня дешеветь и наличный евро. Еще утром в Киеве за него просили 36,20-36,30 гривен, а уже к обеду ценник опустили до 35,70-35,80 гривен – на 50 копеек дешевле утренней цены.

Пугая всех инвесторов, уже несколько дней подряд теряет в цене биткоин. Вот и сегодня его цена на бирже Binance﻿ опустилась до 32650,39$. Это на 10% ниже минимальной цены, зафиксированной в прошлую пятницу. Если раньше аналитики ожидали рост биткоина до 50000$ за одну монету, то сейчас допускают снижение до 29-30 тысяч долларов. Впрочем, после этого все равно предполагается, что биткоин начнет расти в цене.