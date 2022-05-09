Гайдай: ВСУ укрепились на новых позициях в Попасной

В городе Попасная Луганской области на новых укрепленных позициях ВСУ держат оборону, пришло подкрепление и будет зачистка окрестных населенных пунктов.﻿ Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

«В Попасной. Там прорывов нет. Там удерживают оборону на новых укрепленных позициях наши защитники. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время изменится. Потому что к нам уже пришло подкрепление и будем уже чуть-чуть зачищать окрестные населенные пункты» , - заявил﻿ руководитель ОВА.