Гайдай: ВСУ укрепились на новых позициях в Попасной
В городе Попасная Луганской области на новых укрепленных позициях ВСУ держат оборону, пришло подкрепление и будет зачистка окрестных населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
«В Попасной. Там прорывов нет. Там удерживают оборону на новых укрепленных позициях наши защитники. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время изменится. Потому что к нам уже пришло подкрепление и будем уже чуть-чуть зачищать окрестные населенные пункты», - заявил руководитель ОВА.