Bild: Мишелю пришлось укрыться в одесском бомбоубежище

Президент Совета Европы Шарль Мишель, который в понедельник, 9 мая, находится с визитом в Одессе, был вынужден прятаться в бомбоубежище, когда в городе объявили воздушную тревогу. Об этом пишет Bild, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что Мишель говорил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, когда в городе объявили воздушную тревогу. Они были вынуждены прервать беседу, чтобы переместиться в убежище.

Как отмечается, еще в апреле Минобороны РФ предупреждало, что не собирается прекращать огонь на время визита в Украину высокопоставленных гостей.