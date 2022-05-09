Bild: Мишелю пришлось укрыться в одесском бомбоубежище
Президент Совета Европы Шарль Мишель, который в понедельник, 9 мая, находится с визитом в Одессе, был вынужден прятаться в бомбоубежище, когда в городе объявили воздушную тревогу. Об этом пишет Bild, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что Мишель говорил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, когда в городе объявили воздушную тревогу. Они были вынуждены прервать беседу, чтобы переместиться в убежище.
Как отмечается, еще в апреле Минобороны РФ предупреждало, что не собирается прекращать огонь на время визита в Украину высокопоставленных гостей.
"Российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве. Советники из числа подданных одной из западных стран необязательно будут при этом проблемой", - цитирует издание представителей российского ведомства.