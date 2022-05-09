Генштаб: потери врага превышают показатели комплектования

Оккупанты продолжают наступление в восточной части Украины, добиваясь полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между ними и оккупированным Крымом. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что сохраняется высокая вероятность ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий войска РФ не проводили.

Согласно данным Генштаба, нет особых изменений на Северском направлении. На Слобожанском направлении вражеские войска ведут оборону, наступательных действий не наблюдается.

На Изюмском направлении враг проводит пополнение запасов материально-технических средств и готовит подразделения для дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвинково и Изюм - Славянск.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Противник пытается овладеть городом и двигаться в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк, совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка и отошел на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении враг пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово, на Бахмутском - безуспешно вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник проводит перегруппировку войск для дальнейших активных действий.

"Ожидается наращивание указанной группировки за счет подразделений, выполнявших задания в районе города Мариуполь" , - говорится в сообщении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник проводит перегруппировку подразделений, наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, усовершенствует инженерное оборудование позиций.

"Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный режим тишины, возобновил обстрелы и штурмовые действия на заводе Азовсталь" , - сообщает Генштаб.

На временно захваченных территориях Украины противником продолжается проведение мер административно-полицейского режима, иммитация дня победы.