Валютный рынок в условиях войны: день 76-й

Во вторник, 10 мая, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в прошлую пятницу, 6 мая, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился на 16,88 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 142,70 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 81,40 млн долларов, а в евро – на 61,29 млн долларов в эквиваленте, что в 2,2 раза больше, чем накануне.

По данным Нацбанка, 6 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов превысил объем заявок на покупку на 28,2 млн долларов: на 187,6 млн долларов было подано заявок на покупку и на 215,8 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8917 гривен, а продают по 31,2006 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 10 мая вырос на 11300,6 млн и составил 54 975,4 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 6 месяцев и 1,5 года. Напомним, неделей ранее Минфин разместил таких ценных бумаг на сумму 7,12 млрд гривен.

Курс наличного доллара в первой половине дня вторника достиг локального минимума, после чего опять пошел вверх. В частности, в Киеве в районе 12:00 ценник на продажу «американца» опустился до 33,45-33,50 гривен. На этом уровне оживился спрос на валюту, и к моменту написания статьи доллар уже успел подорожать на 20 копеек – до 33,65-33,70 гривен. Цены в регионах находятся примерно в том же диапазоне: так, в Одессе сегодня доллар продают по 33,60-33,65 гривен, Хмельницком – по 33,70, а в Виннице – по 33,80 гривен.

Евро на FOREX во вторник торгуется в узком диапазоне 1,0535-1,0585 доллара после очередной неудачной попытки уйти ниже 1,05, состоявшейся вчера. Наличный евро в Украине больше реагирует на поведение наличного доллара, чем на происходящее в мире. Вот и сегодня: до обеда евро продавали по 35,60-35,70 гривен, а после обеда – уже по 35,80-35,90 гривен с тенденцией к дальнейшему росту цены.

В результате резкого обвала цена криптовалюты №1 сегодня ночью опустилась до 29730,40$. Именно столько в районе 3:00 биткоин стоил на бирже Binance﻿. Впрочем, ниже 30000$ биткоин продержался недолго: его тут же начали активно покупать, и уже к утру ценник поднялся до 32500$. В настоящий момент биткоин торгуется в диапазоне 31200-31800$. Однако исключать вероятность еще одного снижения ниже 30000$ за 1 BTC не стоит.