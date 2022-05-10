Разведка: оккупанты вывозят украинское зерно в Сирию

Оккупанты продолжают вывозить похищенное в Украине зерно. Об этом информировало Главное управление разведки МО Украины, сообщает Корреспондент.

Отмечается﻿, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Также сообщается, что из Энергодара в направлении Каменки под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым.

В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются к российской границе.

Кроме того, 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.

Отмечается, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель, капусту.

Российские оккупанты с начала войны похитили из четырех временно оккупированных регионов Украины суммарно 400 тысяч тонн зерновых культур – треть от хранившихся на этих территориях запасов.