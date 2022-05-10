В МО Беларуси заявили о развертывании войск на границе с Украиной
Начальник Генерального штаба ВС Беларуси - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич заявил о старте второго этапа проверки сил реагирования армии. Речь идет о развертывании войск на границе с Украиной, сообщает Корреспондент.
"В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование", - цитирует Белта слова Гулевича.
По его словам, ВСУ якобы создали группировку численностью до 20 тысяч человек на Южном направлении.
"Созданная Вооруженными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", - заявил начальник Генерального штаба ВС Беларуси.