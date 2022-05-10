В МО Беларуси заявили о развертывании войск на границе с Украиной

Начальник Генерального штаба ВС Беларуси - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич заявил о старте второго этапа проверки сил реагирования армии. Речь идет о развертывании войск на границе с Украиной, сообщает Корреспондент.

"В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование" , - цитирует Белта слова Гулевича.

По его словам, ВСУ якобы создали группировку численностью до 20 тысяч человек на Южном направлении.