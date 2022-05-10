СБУ подозревает депутата из Сумщины в госизмене

СБУ задержала в Сумской области местного депутата, который, по данным следствия, активно помогал войскам РФ и призывал граждан переходить на сторону оккупантов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, сообщает Новое время.

"Служба безопасности Украины в Ахтырском районе разоблачила депутата районного совета за госизмену: чиновник во время временной оккупации Тростянца активно помогал врагу и призвал граждан переходить на сторону захватчиков" , — информирует пресс-служба.

По данным следствия, во время оккупации Тростянца он по собственной инициативе наладил контакт с офицерами вооруженных сил России и предложил свою помощь и содействие.

СБУ сообщает, что депутат обеспечивал врага продуктами питания и предметами первой необходимости, бесперебойным энергоснабжением в места дислокации, помогал ориентироваться на местности, а также распространял через интернет призывы к жителям Сумской области о поддержке действий оккупантов.

Правоохранители задержали мужчину по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 111 УК о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене, совершенной в условиях военного положения.