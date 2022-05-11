Глава МИД: Канада делится разведданными о киберугрозах с Украиной
Канада делится ценной разведывательной информацией о киберугрозах и оказывает ценную киберпомощь Украине, чтобы укрепить оборону страны против российского вторжения. Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом, со ссылкой на Укринформ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По ее словам, Канада решительно осуждает разрушительную кибернетическую деятельность России, направленную против европейского телекоммуникационного сектора.
Канада присоединяется к партнерам и союзникам, приписывая эту деятельность РФ.
Жоли также заявила, что кибератака 24 февраля лишила доступа в интернет десятков тысяч людей по всей Европе.