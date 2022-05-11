Гайдай: в Луганской области войска РФ обстреляли школу-интернат

Российские войска в течение суток 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты открыли огонь по Горному вчера около 10:00. Повреждено здание областной школы-интерната, отремонтированное и оснащенное новым оборудованием. В результате обстрела пострадавших нет.

В Северодонецке был поврежден магистральный газопровод, город остался без голубого топлива. Также вторые сутки нет света. Кроме того, враг обстрелял здание отеля и многоэтажку.

Во Врубовке было попадание вражеских снарядов в 6 жилых домов и дом культуры. В Рубежном были повреждены 3 многоэтажки, в Лисичанске – 2.

На Северодонецком направлении войска РФ безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового.