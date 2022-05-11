ОГП: из-за вооруженной агрессии РФ в Украине ранены 417 детей

Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 417. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В понедельник, 9 мая, в результате обстрела оккупантами жилмассива в Лисичанске получил ранение 13-летний парень.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений, 139 из них разрушены полностью.