Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 26,3 тыс. военных

Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 26,3 тыс. военных
Фото: president.gov.ua

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1187 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 528 (+9) ед,
  • РСЗО - 185 (+0) ед,
  • средств ПВО – 87 (+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 160 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
  • крылатых ракет – 94 (+0),
  • кораблей /катеров - 12(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,
  • специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Данные уточняются.

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