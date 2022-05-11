Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 26,3 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 1187 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,

артиллерийских систем – 528 (+9) ед,

РСЗО - 185 (+0) ед,

средств ПВО – 87 (+0) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 160 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),

крылатых ракет – 94 (+0),

кораблей /катеров - 12(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,

специальной техники – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

Данные уточняются.