Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 26,3 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 26 350 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1187 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 528 (+9) ед,
- РСЗО - 185 (+0) ед,
- средств ПВО – 87 (+0) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 160 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10),
- крылатых ракет – 94 (+0),
- кораблей /катеров - 12(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1997 (+17) ед,
- специальной техники – 41 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
Данные уточняются.