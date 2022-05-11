Мэр: от антисанитарии в Мариуполе может умереть более 10 тыс. человек

До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек. В настоящее время в городе находится 150-170 тыс. жителей, сообщил﻿ мэр города Вадим Бойченко.

"Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе последуют эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы" , - написал он.

Мэр добавил, что часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, "потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации".

"Россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города" , – заявляет Бойченко.