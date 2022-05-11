Защитник Мариуполя: Насколько нам известно, гражданских на "Азовстали" нет

Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что, по его данным, все гражданские лица эвакуированы с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом он заявил в интервью Sky News, сообщает Украинская правда.

"Информация о 100 гражданских на "Азовстали" – это не подтвержденная информация. По состоянию на сейчас, насколько мне известно, все гражданские были эвакуированы" , - сказал он.

В то же время он добавил, что на заводе до сих пор находятся много раненых, которые также нуждаются в эвакуации.

"Азовец" отметил, что они каждый день несут потери, имеют очень ограниченные ресурсы и соответственно каждый день для них может быть последним.