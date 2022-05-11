ГУР: оккупанты пытаются скрыть участие в боевых действиях

Оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении в Украину. Больше всего таких обращений в частях воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что засекретить свои данные также стремятся уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в Украину.

Военной разведкой Украины, в частности, установлены лица военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (воинская часть 77983), дислоцирующаяся на аэродроме “Хурба” Хабаровского края. Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в РФ "Борисоглебск" и "Мариновка".

"Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать требуя в командовании предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала российско-украинской войны уже не проходили службу в части" , - говорится в сообщении. ﻿

ГУР опубликовало список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка.