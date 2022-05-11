Паузы в войне с РФ будут: в Минобороны рассказали, о чем идет речь

В войне России против Украины будут происходить паузы. Однако следует заметить, речь идет не о всей линии фронта, а лишь некоторых ее участках.﻿ Об этом, со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в интервью, сообщает Левый берег.

"Если война затягивается, а два месяца – это уже затягивается, то технологические паузы нужны на самом деле всем войскам, потому что войска не могут бесконечно в одном режиме, если о нем мы говорим, наступать" , – пояснила Маляр.

При этом она заметила, что паузы расценивать как некую возможность, вероятно, не стоит.