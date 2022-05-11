Облсовет: за минувшие сутки в Николаеве 9 человек получили ранения

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими оккупантами Николаевской области девять человек получили ранения. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram﻿.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет" , - написала она.

Она отметила, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, они получают необходимую помощь.

В общем по состоянию на утро 11 мая в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов по области.