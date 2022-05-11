В Минобороны объяснили, почему сдержанно делают прогнозы о войне с РФ

В Министерстве обороны Украины заявили, что осторожно делают прогнозы относительно войны с Россией, чтобы не корректировать действия врага.﻿ Об этом в интервью рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Левый берег.

"Я объясню, почему сдержанные. И я сейчас тоже буду сдержанна, потому что любое мое слово будет восприниматься как официальная позиция ведомства, и в том числе нашим врагом, который каждую информацию, в том числе из открытых источников, использует для корректировки" , — сказала она.

Она подчеркнула, что план противодействия России есть.