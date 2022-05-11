В Минобороны объяснили, почему сдержанно делают прогнозы о войне с РФ
В Министерстве обороны Украины заявили, что осторожно делают прогнозы относительно войны с Россией, чтобы не корректировать действия врага. Об этом в интервью рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Левый берег.
"Я объясню, почему сдержанные. И я сейчас тоже буду сдержанна, потому что любое мое слово будет восприниматься как официальная позиция ведомства, и в том числе нашим врагом, который каждую информацию, в том числе из открытых источников, использует для корректировки", — сказала она.
Она подчеркнула, что план противодействия России есть.
"Единственное, что здесь можно абсолютно точно говорить, что это очень сложная борьба, что наши Вооруженные силы иногда имели ситуацию с соотношением сил 1:15 не в нашу пользу — чтобы было понятно, какой ценой даются те победы, которые есть, и то сдерживание, которое является. И вы знаете, что есть временно оккупированные территории сейчас, то есть не все так просто. И каждый день ситуация меняется. Поэтому некорректно говорить, что будет через неделю, через три. Если вам кто-то точно рассказывает, что будет — это некомпетентно", — резюмировала Маляр.