Валютный рынок в условиях войны: день 77-й

В среду 11 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 9 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте уменьшился на 7,23 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 135,47 млн долларов. Операций в долларах США прошло на 94,39 млн долларов, а в евро – на 41,08 млн долларов в экиваленте.

По данным Нацбанка, 9 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов превысил объем заявок на покупку на 55,6 млн долларов: на 205 млн долларов было подано заявок на покупку и на 149,4 млн долларов заявок на продажу. Уже второй день подряд заявок на продажу валюты больше, чем на покупку.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



Национальный банк проводит также сделки в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8671 гривен, а продают по 31,1758 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 11 мая вырос на 8954,2 млн и составил 63 929,6 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 6 месяцев и 1,5 года. Удалось разместить ценные бумаги на общую сумму 4,74 млрд гривен. Кроме того, в понедельник 9 мая Национальный банк приобрел военных облигаций на сумму 30 млрд гривен.

Курс наличного доллара в среду продолжил рост. Если вчера в обед в Киеве доллар продавали по 33,65-33,70 гривен, то сегодня в это же время – по 34,15-34,20 гривен. Т.е. рост за сутки составил 50 копеек. Подорожал доллар и в областных центрах: в Харькове ценник подняли с вчерашних 33,70 до 34,40 гривен, в Одессе и Хмельницком – с 33,60 до 34,10, а во Львове – с 33,35 до 33,70 гривен.

Евро на FOREX в среду повторяет вчерашние движения вверх-вниз в диапазоне 1,0525-1,0575 доллара. Наличный евро в Украине практически не реагирует на такие колебания, больше уделяя внимание поведению наличного доллара. Сегодня синхронно с ростом наличного доллара евро тоже пошел вверх: в столице в районе 14:00 его продавали по 36,15-36,20 гривен.

После снижения до $29730,40 биткоин отскочил почти на $3000 вверх и достиг отметки $32658,99. В настоящее время его цена на бирже Binance﻿ колеблется в диапазоне $30200-32200. Аналитики полагают, что этот этап падения биткоина еще не закончен и допускают, что цена криптовалюты №1 может снизиться до $26000 за 1BTC.