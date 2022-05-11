ГБР: в Тростянце найдены документы о планах РФ по захвату Украины
В Тростянце Сумской области следователи Государственного бюро расследований обнаружили важные документы российских военных, которые содержат планы РФ по захвату всей территории Украины. Об этом, ссылаясь на директора ГБР Алексея Сухачева, сообщает пресс-служба ведомства.
"ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, четко дающие понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", – сказал Сухачев.
Отмечается, что следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров разрушенного города. Ими были установлены места расположения боевых частей и позиции, с которых велись обстрелы, а также изъяты документы и личные вещи русских военных.
"Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города из России, следователи ГБР обнаружили умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданских объекта Тростянца", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, сообщается, что были установлены места, где оккупанты пытали гражданских.
"Зафиксировано не менее 34 фактов похищения и пытки граждан. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови. Среди прочего проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двое детей", – отметили в бюро.