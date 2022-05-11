ГБР: в Тростянце найдены документы о планах РФ по захвату Украины

В Тростянце Сумской области следователи Государственного бюро расследований обнаружили важные документы российских военных, которые содержат планы РФ по захвату всей территории Украины. Об этом, ссылаясь на﻿ директора ГБР Алексея Сухачева, сообщает пресс-служба ведомства.

"ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, четко дающие понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и приобщена к материалам дела", – сказал Сухачев.

Отмечается, что следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров разрушенного города. Ими были установлены места расположения боевых частей и позиции, с которых велись обстрелы, а также изъяты документы и личные вещи русских военных.

"Исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города из России, следователи ГБР обнаружили умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданских объекта Тростянца", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается, что были установлены места, где оккупанты пытали гражданских.