В ОП и Кремле ответили на идею "властей" Херсонщины о присоединении к РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали планы назначенных оккупантами "властей" Херсонщины обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о присоединении региона к РФ.

Как заявил Подоляк, единственное обращение, которое могут готовить херсонские коллаборанты - это просьба о помиловании.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области - просьба о помиловании после приговора суда" , - сообщил Подоляк в Twitter.

Советник главы ОП добавил, что с таким же успехом оккупанты могут просить присоединиться хоть к Марсу, хоть к Юпитеру.

"Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты" , - подчеркнул он.

Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 11, 2022

В свою очередь, в Кремле сдержанно отреагировали на намерение коллаборантов. Дмитрий Песков заявил, что будущее Херсонской области должны решать местные жители.

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными" , - цитируют росСМИ слова пресс-секретаря президента РФ.

Сегодня сообщалось, что назначенные оккупантами "власти" Херсонской области намерены обратиться к Путину с просьбой включить регион в состав России.