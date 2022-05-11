В ОП и Кремле ответили на идею "властей" Херсонщины о присоединении к РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали планы назначенных оккупантами "властей" Херсонщины обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о присоединении региона к РФ.
Как заявил Подоляк, единственное обращение, которое могут готовить херсонские коллаборанты - это просьба о помиловании.
"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области - просьба о помиловании после приговора суда", - сообщил Подоляк в Twitter.
Советник главы ОП добавил, что с таким же успехом оккупанты могут просить присоединиться хоть к Марсу, хоть к Юпитеру.
"Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - подчеркнул он.
В свою очередь, в Кремле сдержанно отреагировали на намерение коллаборантов. Дмитрий Песков заявил, что будущее Херсонской области должны решать местные жители.
"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными", - цитируют росСМИ слова пресс-секретаря президента РФ.
Сегодня сообщалось, что назначенные оккупантами "власти" Херсонской области намерены обратиться к Путину с просьбой включить регион в состав России.