СБУ: шесть пленных оккупантов получили 8-15 лет заключения

Еще шесть пленных российских оккупантов приговорены к 8-15 годам заключения. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Согласно материалам СБУ, в Луганской и Винницкой областях осуждены шесть боевиков незаконных вооруженных формирований российских оккупационных войск. Отмечается, что их взяли в плен украинские защитники во время боев в феврале-марте.

Трое боевиков получили по 15 лет тюрьмы, двое – по 10, еще один – 8 лет заключения.

Кроме того, в Киевской области следователи спецслужбы в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще трех военных ВС РФ, причастных к зверствам на территории Бучанского района, которые убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили, информирует пресс-служба СБУ.