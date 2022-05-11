Десантники сообщили об уничтожении российского "Аллигатора"

Военнослужащие 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили в Харьковской области еще один российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".﻿ Об этом заявило командование ДШУ ВСУ.

"Сегодня в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52" , - информирует командование в Фейсбуке.