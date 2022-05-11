Швейцарский суд приостановил банкротство оператора "СП-2"

Суд в Швейцарии приостановил банкротство Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2". Компании предоставили мораторий на выплаты кредиторам.﻿ Об этом информировал сайт торгового бюллетеня Швейцарии, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что мораторий введен до 10 сентября. До этого времени компания может не выплачивать задолженности. Временным административным управляющим из-за процедуры банкротства назначена компания Transliq AG.

Как сообщалось ранее, США еще до начала полномасштабной войны ввели санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Уже в начале марта стало известно о том, что оператор "Северного потока-2" объявил о банкротстве.