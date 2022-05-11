Беларусь согласилась рассчитываться рублями за российский газ

Россия и Белоруссия внесли изменения в соглашение о поставках газа. Этот документ определяет условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года. В соглашении отмечено, что Белоруссия переходит на оплату газа в российских рублях.﻿ Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ, пишет Евгений Прокопенко, РБК-Украина.

"Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправсоглашение по поставкам природного газа в Белоруссию. Документы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года" , - сообщили в ведомстве.

Российские СМИ передают, что объём газа, который поступает в Германию через Украину, сократился почти на 25% по сравнению со вчерашним днём.