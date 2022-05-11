Генштаб: РФ с начала мая выпустила по Украине более 70 ракет

Россия с начала мая осуществила со своей территории 49 ракетных ударов по Украине, выпустив 74 крылатые и баллистические ракеты. Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на пресс-конференции в Медиацентре, сообщает Укринформ.

«В течение мая вооруженными силами российской федерации было осуществлено 49 ракетных ударов с территории россии. Выпущено 74 крылатые и баллистические ракеты. В частности, "Искандеров" – 4 единицы, "Точка У" – 8 единиц, крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 2 единицы. Совершено 459 авиационных налетов» , - сказал Громов.

По его словам, основными целями россиян являлись объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов государства, однако неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.