Генштаб: РФ с начала мая выпустила по Украине более 70 ракет
Россия с начала мая осуществила со своей территории 49 ракетных ударов по Украине, выпустив 74 крылатые и баллистические ракеты. Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на пресс-конференции в Медиацентре, сообщает Укринформ.
«В течение мая вооруженными силами российской федерации было осуществлено 49 ракетных ударов с территории россии. Выпущено 74 крылатые и баллистические ракеты. В частности, "Искандеров" – 4 единицы, "Точка У" – 8 единиц, крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 2 единицы. Совершено 459 авиационных налетов», - сказал Громов.
По его словам, основными целями россиян являлись объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов государства, однако неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.
«С начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами россии было осуществлено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории россии и республики беларусь было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет. Это оперативно-тактические ракеты «Искандер» – 213 единиц, оперативно-тактические ракеты «Точка У» – 61 единица, крылатые ракеты морского и воздушного базирования 235 единиц. Совершено противником 4 917 боевых вылетов», - рассказал бригадный генерал.